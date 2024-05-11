Апельсин. Больше всего полезных веществ (фитонутриентов) находится в белом мягком слое, расположенном под кожурой.
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Апельсин. Больше всего полезных веществ (фитонутриентов) находится в белом мягком слое, расположенном под кожурой.
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