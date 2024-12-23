Путин и Трамп: возможно ли урегулирование конфликта на Украине?

Пока не существует предпосылок для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп выразил желание обсудить ситуацию на Украине, но, по мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, США и Британия не стремятся к диалогу с Россией.