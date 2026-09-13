Сказка «Мир Ушастика» о зайчонке с необычно большими ушами

Жил на свете необычный зайчонок по имени Ушастик. Необычным он был не характером и не цветом шёрстки, а размером собственных ушей — таких огромных, что соседские зайчата за глаза, а порой и в глаза, посмеивались над бедным Ушастиком, обзывая его то Лопухом, то Радиоантенной.