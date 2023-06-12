Украинский язык разрешен в делопроизводстве — глава Херсонской области

Указ, разрешающий использовать на территории Херсонской области наряду с русским языком использовать в делопроизводстве украинский язык, а при необходимости и крымско-татарский язык, подписал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, 11 июня сообщается в официальном Telegram-канале губернатора.