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Газета.ру

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Глава МИД Турции Фидан заявил о переговорах с российским вице-премьером

Глава МИД Турции Фидан заявил о переговорах с российским вице-премьером

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в пятницу, 18 сентября, провел переговоры с российским вице-премьером и получил от него информацию о позиции Москвы по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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