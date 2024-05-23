Пугачева продолжает терять друзей? Лепс отказался слушать новую песню Примадонны

Григорий Лепс появился на премии «RU.TV», где обсудил достижения современных артистов за последнее время, а также ответил на комментарии журналистов относительно творчества Пугачевой, которое она вновь внедрила в музыкальную индустрию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии