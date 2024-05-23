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  • Наталья Середа
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Пугачева продолжает терять друзей? Лепс отказался слушать новую песню Примадонны

Пугачева продолжает терять друзей? Лепс отказался слушать новую песню Примадонны

Григорий Лепс появился на премии «RU.TV», где обсудил достижения современных артистов за последнее время, а также ответил на комментарии журналистов относительно творчества Пугачевой, которое она вновь внедрила в музыкальную индустрию.

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