Руслан Коцаба: Бородатые патриоты в тылу призывают умирать тех, кого поймали на улице

Каким образом передоверие полицейских функций военным разрушает авторитет армии? Сколько миллионов граждан покинули страну из-за страха перед мобилизационным произволом? Что заставляет людей, ещё недавно рвавшихся домой, сегодня отказываться от возвращения? И почему пропагандистские речи из тыла ускоряют миграцию, а не поднимают боевой дух? Я давно наблюдаю за тем, как реализуется мобилизационная … Читать далее: https://govorit.