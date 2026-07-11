Руслан Коцаба: Бородатые патриоты в тылу призывают умирать тех, кого поймали на улице

Каким образом передоверие полицейских функций военным разрушает авторитет армии? Сколько миллионов граждан покинули страну из-за страха перед мобилизационным произволом? Что заставляет людей, ещё недавно рвавшихся домой, сегодня отказываться от возвращения? И почему пропагандистские речи из тыла ускоряют миграцию, а не поднимают боевой дух? Я давно наблюдаю за тем, как реализуется мобилизационная … Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии