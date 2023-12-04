Лондон опроверг информацию о взломе хакерами систем атомного комплекса Селлафилд

Британским правительством было опровергнуто сообщение газеты Guardian о том, что хакеры, якобы имеющие отношение к Китаю и России, осуществили взлом компьютерных систем государственного атомного комплекса Селлафилд.
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