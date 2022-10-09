Лучшие фотографии недели

"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии конца сентября. Частичная мобилизация в России, взрыв на участке Крымского моста, корабль Crew Dragon с космонавтом из России Анной Кикиной пристыковался к МКС и другие кадры — в нашей фотогалерее.