В Госдуме рассмотрят закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО

Законопроект об оказании бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей при рассмотрении дел в судах, внесут на рассмотрение в Госдуму, 1 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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