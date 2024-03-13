20-летний Фермин – самый молодой после Дембеле игрок «Барсы» с голом в плей-офф ЛЧ

Фермин Лопес открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1). В возрасте 20 лет и 306 дней хавбек стал самым молодым за последние 6 лет игроком «Барселоны» забившим гол в плей-офф турнира.
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