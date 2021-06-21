Метро Москвы поставили «удовлетворительно». Столичная подземка получила бронзу в рейтинге самых-самых

Московский метрополитен вошёл в тройку лучших в мире по уровню удовлетворённости пассажиров. Таковы данные международного исследования Ассоциации CoMET (Community of Metros), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Московский метрополитен вошёл в тройку лучших в мире по уровню удовлетворённости пассажиров. Таковы данные международного исследования Ассоциации CoMET (Community of Metros), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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