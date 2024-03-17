Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области — МГИК

Сегодня проходит завершающий день голосования Электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в Калининградской области будет завершено в 20:00, и после этого начнется процедура подсчета голосов в Москве.
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