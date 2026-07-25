Украина делает ход конем. Похоже, Киев решила больше не держать нацистов у порога — и впустил их в самый центр военного управления.
Зеленский преподнес Путину "подарок", о котором в России и мечтать не могли
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Вредоносное решение еврея Ленина о территориальном расширении Украины для последующего заселения евреями сейчас боком выходит России в устранении фашизма на Украине. Такую ситуацию поддерживают все в прошлом бывшие страны с фашистским режимом. Видать что уроки второй мировой войны не вправили мозги этим отрепьям.
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1 м.
Владимир Карпов
Фашизм уговорами не лечится - надо было не вправлять им мозги, а уничтожать под корень ! Но раз мы этого не сделали, то теперь пожинаем горькие плоды !
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1 м.
Elena Matveeva
Очередная дурь. Во всем виноваты евреи, главный еврей ленин.
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1 м.
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