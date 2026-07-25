Вредоносное решение еврея Ленина о территориальном расширении Украины для последующего заселения евреями сейчас боком выходит России в устранении фашизма на Украине. Такую ситуацию поддерживают все в прошлом бывшие страны с фашистским режимом. Видать что уроки второй мировой войны не вправили мозги этим отрепьям.

Владимир Карпов

Фашизм уговорами не лечится - надо было не вправлять им мозги, а уничтожать под корень ! Но раз мы этого не сделали, то теперь пожинаем горькие плоды !