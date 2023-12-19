Ученые смогли «поговорить» с китом

Горбатые киты / © Getty Images В статье, опубликованной в журнале Peer J , рассказывается, что в августе 2021 года группа ученых из SETI, Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски записала звуки стаи китов.
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