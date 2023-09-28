Доктор Хухрев о бессмертии: "Матрица" покажется сказкой про трёх поросят"

Кандидат медицинских наук рассказал, чем чревато для человечества обретение бессмертия.Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с Царьградом затронул тему биохакинга, исследований и работы со стволовыми клетками.
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