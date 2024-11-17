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Русские бойцы закрыли собой жителей Ильинки во время атаки дрона ВСУ

Русские бойцы закрыли собой жителей Ильинки во время атаки дрона ВСУ

Во время атаки украинских беспилотников русские бойцы прикрывали собой мирных жителей Ильинки в ДНР.В Донецкой народной республике во время атаки украинских беспилотников бойцы ВСЕ России закрыли собой мирных жителей Ильинки.

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