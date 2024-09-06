Байден глушит критику США санкциями против российских СМИ — Карлсон

Администрация президента США Джо Байдена осуществляет гонения на российские СМИ чтобы заглушить критику действующей власти, заявил журналист Такер Карлсон в видеообращении, опубликованном 6 сентября на его странице в соцсети Х.
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