🇩🇪🇱🇻Немецкая авиакомпания Lufthansa приобретёт 10% акций латвийской AirBaltic За относительно невысокую сумму в 14 млн евро.
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🇩🇪🇱🇻Немецкая авиакомпания Lufthansa приобретёт 10% акций латвийской AirBaltic За относительно невысокую сумму в 14 млн евро.
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