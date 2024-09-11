Россиянам с сегодняшнего дня разрешили самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке

С 11 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке, для последующего погашения обязательств по кредитному договору или договору займа.
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