05,02,25 Краматорск - Тихоновка - канал Северский Донец-Донбасс Позиционные боевые действия в районе Артёмовска.
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05,02,25 Краматорск - Тихоновка - канал Северский Донец-Донбасс Позиционные боевые действия в районе Артёмовска.
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