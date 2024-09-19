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Суд принял новый протокол на солиста группы «Порнофильмы» за дискредитацию армии

Суд принял новый протокол на солиста группы «Порнофильмы» за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили журналистам в суде.

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