Суд принял новый протокол на солиста группы «Порнофильмы» за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили журналистам в суде.
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