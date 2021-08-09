smi.media

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Саенко
    Кравчукча, сиди и не рыпайся. Лечи неизлечимые мозги.Кравчука могут ве...
  • Дмитрий Сонных
    Не понял, что священник-раскольник из ПЦУ делает в российском Крыму?В Крыму священник...
  • ЛюбоМир
    кадетские корпуса хорошо, это типа суворовского училища, только немного упрощённое, а вот насчёт религии, которую там...В ОРДЛО осуществл...

«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

На Украине началась очередная травля за публичное проявление симпатии к России – на этот раз объектом нападок оказалась легкоатлетка Ярослава Магучих, которая имела неосторожность сделать совместные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх