Экс-премьер Пакистана вернется в страну после четырех лет политического изгнания

Бывший премьер-министр Пакистана, основатель и лидер политической партии "Пакистанская мусульманская лига" Наваз Шариф готовится вернуться в исламскую республику после четырехлетнего нахождения в политическом изгнании.
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