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Постпред США в НАТО не видит перспектив компромисса с Россией

Речи об изменении политики военного блока не идет Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит прокомментировала, что не наблюдает существенных перспектив по приходу к компромиссу с Россией в вопросе расширения альянса.

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