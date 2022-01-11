Постпред США в НАТО не видит перспектив компромисса с Россией

Речи об изменении политики военного блока не идет Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит прокомментировала, что не наблюдает существенных перспектив по приходу к компромиссу с Россией в вопросе расширения альянса.
Речи об изменении политики военного блока не идет Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит прокомментировала, что не наблюдает существенных перспектив по приходу к компромиссу с Россией в вопросе расширения альянса.
Свежие комментарии