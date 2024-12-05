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«Будем использовать любые средства»: Лавров раскрыл суть удара «Орешником»

«Будем использовать любые средства»: Лавров раскрыл суть удара «Орешником»

Лавров: Россия сделает все, чтобы избежать стратегического поражения Министр иностранных дел России Сергей Лавров Удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» показал, что РФ готова пойти на все, чтобы не позволить Западу добиться ее «стратегического поражения», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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