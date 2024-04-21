США намерены направить на Украину военных под видом советников

В случае поражения ВСУ увеличится вероятность ввода на Украину американских войск. «Если Украине не удастся добиться успеха… мы будем наблюдать ситуацию, при которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину», — заявил полковник армии США в отставке Александр Виндман в интервью телеканалу MSNBS.