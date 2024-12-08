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Симоньян: ситуация в Сирии грозит России как минимум репутационными потерями

Симоньян: ситуация в Сирии грозит России как минимум репутационными потерями

Произошедшая в Сирии смена власти непременно отразится на России. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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