Винтаж и вещи звёзд: почему россияне всё чаще покупают одежду с рук

Ресейл постепенно становится привычной частью жизни для жителей крупных городов. Как показало исследование VK, 25% опрошенных уже покупают одежду на ресейл-площадках, ещё столько же пока не пробовали такой формат, но готовы это сделать.
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