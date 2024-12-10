Существование христианских святынь в Сирии под вопросом: какие есть памятники, и что будет с монастырями и храмами Ольга БезродняяПереворот в Сирии заставляет взглянуть по-другому на те ценности, которые остаются в этой стране, а именно, то будет с христианскими памятниками, которые стоят там уже давно.