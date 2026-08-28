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Аргументы недели

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Почему лоббисты Средней Азии так яростно сопротивляются ужесточению миграционной политики России

Почему лоббисты Средней Азии так яростно сопротивляются ужесточению миграционной политики России

Любое движение Москвы в сторону ужесточения миграционного законодательства вызывает предсказуемо бурную реакцию со стороны властей среднеазиатских республик и их лоббистов в России.

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Юрий Гаврилов

Всё верно в посте изложено. Напрягает именно то,что в правящем клане России слишком много заинтересованных экономически  в миграции мастурбеков.Это не способствует нормальной обстановке в стране,дестабилизирует некоторые процессы. Я лично скорее бы согласился с  временной миграцией  из Северной Кореи , чем с нашествием  диких басмачей из Таджикии и Узбекии.