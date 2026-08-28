Почему лоббисты Средней Азии так яростно сопротивляются ужесточению миграционной политики России

Любое движение Москвы в сторону ужесточения миграционного законодательства вызывает предсказуемо бурную реакцию со стороны властей среднеазиатских республик и их лоббистов в России.
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КАК УЖЕ ЗАДОЛБАЛИ ЭТИ НЕМЫТЫЕ ЧУРКИ ! Лучше не скажешь. А почему наша власть телится??? Сталина не хватает!
Пока все слова а улучшения ситуации не видно
Как уже заипала эта ситуация...
"лоббисты"...
ПОФАМИЛЬНО напишите этих тварей, кто ПРОТИВ ужесточения.
ПОФАМИЛЬНО.
Всё верно в посте изложено. Напрягает именно то,что в правящем клане России слишком много заинтересованных экономически в миграции мастурбеков.Это не способствует нормальной обстановке в стране,дестабилизирует некоторые процессы. Я лично скорее бы согласился с временной миграцией из Северной Кореи , чем с нашествием диких басмачей из Таджикии и Узбекии.
КАК УЖЕ ЗАДОЛБАЛИ ЭТИ НЕМЫТЫЕ ЧУРКИ !