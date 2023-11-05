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Аль Тани: Ложь СМИ пошатнула доверие стран Ближнего Востока к мировому порядку

Аль Тани: Ложь СМИ пошатнула доверие стран Ближнего Востока к мировому порядку

Доверие государств Ближнего Востока к международным организациями и мировому порядку было подорвано в результате двойных стандартов, руководствуясь которыми международные средства массовой информации освещают ситуацию в секторе Газа.

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