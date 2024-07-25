В России призвали изменить параллельный импорт алкогольной продукции

Некоторые позиции из списка разрешенного к параллельному импорту алкоголя призвали убрать. Инициативу высказал в беседе с РБК руководитель одного из крупнейших производителей водки в России — холдинга «Татспиртпром» Руслан Максудов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии