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В России призвали изменить параллельный импорт алкогольной продукции

В России призвали изменить параллельный импорт алкогольной продукции

Некоторые позиции из списка разрешенного к параллельному импорту алкоголя призвали убрать. Инициативу высказал в беседе с РБК руководитель одного из крупнейших производителей водки в России — холдинга «Татспиртпром» Руслан Максудов.

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