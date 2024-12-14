День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей является 15 декабря 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, который стал важным ежегодным событием для почтения памяти тех, кто отдал свою жизнь, исполняя профессиональный долг.
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