Топливный генерал и его подельники

Патрульные машины подмосковной полиции остались без горючего. Инспекторам и участковым пришлось заправляться за свой счёт, обещая себе компенсацию по рапортам — компенсации, которые так и не пришли.
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