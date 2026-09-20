БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От Орехова до Одессы: Когда и при каком условии возможен штурм «жемчужины у моря»

От Орехова до Одессы: Когда и при каком условии возможен штурм «жемчужины у моря»

Дотошные немцы подсчитали — украинская армия потеряла более двух миллионов военных, и обвальный кризис ВСУ может начаться в любой момент Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Руководитель заблокированного в РФ самостийного милитари-паблика «Io» Машовец, озвучивающий пентагоновскую аналитику, написал много-много слов о ситуации на Запорожском направлении.

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