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Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ

Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ

Выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине, заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1.

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