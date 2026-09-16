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Словацкий евродепутат обвинил Каллас в подталкивании Европы к ядерной войне

Словацкий евродепутат обвинил Каллас в подталкивании Европы к ядерной войне

Евродепутат от Словакии Любош Блага резко высказался в адрес главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время выступления в Европарламенте.

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