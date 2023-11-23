В Омской области 13-летняя девочка уехала к подруге и пропала на пять дней

О пропаже школьницы в полицию заявила бабушка.В Омской области сотрудники полиции и следователи пять дней разыскивали 13-летнюю девочку, которая уехала к своей подруге в областной центр и бесследно исчезла.
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