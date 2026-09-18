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ИА Регнум

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Памфилова назвала провокаторов на выборах трусами, которые гадят исподтишка

Памфилова назвала провокаторов на выборах трусами, которые гадят исподтишка

Провокаторы на выборах являются трусами, которые «гадят исподтишка». Об этом 18 сентября заявила на брифинге в информационном центре комиссии председатель ЦИК Элла Памфилова.

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