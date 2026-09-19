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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Головина: «То, что он остался в «Монако», пошло только на пользу. Саша один из лидеров команды, у него хорошая коммуникация с Филипе Луисом»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев считает правильным решение Головина остаться во французском клубе.

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