Как выбрать идеальную капсульную кофемашину: личный опыт и пять проверенных моделей

Утро без кофе для меня лично — это не утро, а какая-то репетиция перед тяжелым днём. Долгое время я священнодействовала над туркой, колдовала с пенкой и ждала тот самый момент, когда напиток наконец-то решит сбежать на плиту.
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