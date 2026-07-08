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stroimdom21

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Как выбрать идеальную капсульную кофемашину: личный опыт и пять проверенных моделей

Как выбрать идеальную капсульную кофемашину: личный опыт и пять проверенных моделей

Утро без кофе для меня лично — это не утро, а какая-то репетиция перед тяжелым днём. Долгое время я священнодействовала над туркой, колдовала с пенкой и ждала тот самый момент, когда напиток наконец-то решит сбежать на плиту.

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