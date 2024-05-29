В Новокузнецке депутаты учредили медаль «За сохранение семейных ценностей»

В Новокузнецке депутаты Горсовета учредили медаль «За сохранение семейных ценностей».В Telegram-канале совета сообщили, что инициативу утвердили 28 мая на 6-м заседании Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
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