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Царьград

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В Новосибирском ТЦ обнаружили пятерых уклонистов от службы в армии

В Новосибирском ТЦ обнаружили пятерых уклонистов от службы в армии

Молодых людей доставили в военкомат и поставили на учёт. Особого внимания удостоились и мигранты.В одном из торговых центров новосибирского микрорайона Пашино прошёл рейд по выявлению уклонистов от военной службы.

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