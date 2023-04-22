Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Дмитрий Анатольевич "крутанул наждак" в сторону Бриташки

Дмитрий Анатольевич "крутанул наждак" в сторону Бриташки

Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда.

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