«Газпром» помог российским фондовым «быкам»

Российский рынок не испугался «чертовой дюжины» — понедельник, 13 января, стал для локального рынка успешным стартом новой полноценной рабочей недели: индекс МосБиржи по итогам дня подрос на 1,47% — до 2866,11 пункта, РТС прибавил 0,69%, финишировав на отметке 879,08 пункта.