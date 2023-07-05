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На территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» в период с 24 по 25 июня 2023 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Улица- общественное место»

На территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» в период с 24 по 25 июня 2023 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Улица- общественное место»

Основной задачей мероприятия стала профилактика преступлений, совершаемых на улице и в иных общественных местах, проверка номерных вещей (сотовые телефоны, велосипеды), открытых хищений имущества у граждан, краж, разбоев, угонов транспортных средств и причинения вреда здоровью граждан различной степени тяжести, профилактика употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ, в том числе по выявлению лиц, допускающих продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, а также обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, повышение эффективности профилактики правонарушений, в том числе в местах массового пребывания граждан, жилом секторе, среди лиц состоящих на профилактических учетах, под надзором, а также представляющих оперативный интерес.

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