Педагог Лукьянова: репелленты уберегут детей от травм и укусов насекомых

Летом перед прогулкой стоит воспользоваться репеллентами. Они уберегут детей от травм и укусов насекомых, сообщила профессор Государственного университета просвещения, педагог Инна Лукьянова в беседе с News.
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