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Как расшифровать общий анализ крови у взрослых: показатели нормы, отклонения

Общий анализ крови — это самое часто назначаемое лабораторное исследование. Это обусловлено тем, что с его помощью можно оценить показатели жидкой соединительной ткани пациента и сделать первичные выводы касаемо состояния его здоровья.

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