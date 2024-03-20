На Смоленщине стартует новый сезон «Вахты Памяти»

Участие в памятных событиях примут поисковики из ЛДНР и подшефного Смоленску Мангуша Новый сезон «Вахты Памяти» стартует в Смоленской области 22 марта в Угранском районе, соорганизатором важного для поискового движения события станет «Единая Россия».